VIDEO. Revela Rebecca de Alba su dolor por el abandono de su padre

México.- En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, la modelo y conductora de televisión, Rebecca de Alba, dio a conocer uno de sus más dolorosos traumas:el abandono de su padre.

Mi papá murió a los 50 años de un paro cardíaco fulminante, murió solo, eso es lo que más tristeza me dio, me quedó esto de que como estaba solo, él vivía en Aguascalientes y nosotros en Zacatecas”, contó la modelo de 56 años para el canal de Youtube ‘La entrevista con Yordi Rosado’.

La rubia confesó que sus abuelos fueron muy importantes en su crecimiento, ya que ellos fueron su figura paterna ante la pérdida de su progenitor.

De Alba contó que en su vida en el campo, al lado de sus abuelos, aprendió a vivir entre los animales y le perdió el miedo a los arácnidos.

Por otra parte, la también actriz contó que en el amor siempre ha tenido buenas y malas experiencias, que ha perdido parejas y que incluso llegó a rechazar tres anillos de compromiso, y uno acabó en una alcantarilla y no lo pudo rescatar.

Uno se fue a la alcantarilla, enfrente de él. Tuve un novio no famoso, este ex novio me dio el anillo, fue como muy espontáneo; me lo encontré y me dice ‘quiero que te cases conmigo, este es el anillo de mi abuela’”, relató De Alba.