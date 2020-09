VIDEO. 'Rey Grupero' besa a Lucía Méndez a la fuerza y ella lo cachetea

Ciudad de México.- La cantante y actriz mexicana, Lucía Méndez, reaccionó enfurecida después de que el youtuber Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como 'Rey Grupero', le robara un beso en pleno programa.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el youtuber compartió un video en donde muestra a la cantante y a él en lo que parecer ser una entrevista.

Segundos después 'Rey Grupero' se acerca a la también actriz y le ‘roba’ un beso, cosa que a ella no le agradó en lo absoluto.

Después de empujarlo, Lucía le da una cachetada al youtuber, sin embargo, él se muestra satisfecho por su acción.

Momentos después, Luis subió otro video en donde explica los motivos por los cuales realizó dicha acción, hasta el momento, la actriz no ha comentado nada al respecto.

Él es Pedro Moctezuma y me está invitando a un programa muy importante con la diva Lucía Méndez. Lo único que tengo que hacer es pintar y portarme bien. Yo me estaba portando bien, pero me empezaron a molestar. Andaban risa y risa porque me hicieron calzón chino. Yo aguanté vara... pero al entregar el cuadro, viene con sorpresa", explicó el youtuber.