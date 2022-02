México.- El conductor Roger González apareció en la televisión con un tatuaje en el pecho de los ojos de Belinda igual al que tiene Christian Nodal, y además, le cantó el tema “Adiós Amor”.

Fue en el programa “Venga la Alegría” en donde el presentador sorprendió a los televidentes cantando la canción que Christian Nodal lanzó en 2017 y que ahora sirve como su despedida a Belinda, con quien terminó su relación hace unos días.

Christian Nodal cuando lanzó "Adiós Amor" en 2017./ Foto: Google

El pasado 12 de febrero de 2022, Nodal anunció que finalizó su romance en una historia de su cuenta de Instagram y su compromiso con la cantante.

Y ella confirmó el truene unos días después también a través de esta red social diciendo que le duele y mucho.

Es por esto que Roger González aprovechó el tema del momento sobre Nodal y Belinda para presentar su número musical en Reyes del Playback, el concurso que “Venga la Alegría” estrenó la semana pasada.

Así como Roger González, Laura G, Cynthia González, Sergio Sepúlveda, Flor Rubio, Kristal Silva, William Valdés e Ismael Zhu ‘El Chino’ participan en Reyes del Playback.

Roger González en Reyes del Playback de "Venga la Alegría"./ Foto: Facebook

Roger González parodia a Christian Nodal

Este 17 de febrero, en el cuarto día de Reyes del Playback de “Venga la Alegría”, Roger González apareció en TV Azteca como el mismísimo Christian Nodal, incluidos los tatuajes que se hizo en honor a Belinda.

El intérprete de “Adiós Amor” se hizo cuatro tatuajes mientras tenía una relación con la también actriz: los ojos de su examada en el pecho, la palabra Beli detrás de la oreja, la palabra Utopía en la frente y el número 4 y un arco en una de sus manos.

De modo que Roger González parodió a Nodal mostrando en su pecho un dibujo de los ojos de Belinda, así como el tatuaje de su frente.

Christian Nodal tiene en su pecho un tatuaje de los ojos de Belinda./ Foto: Google

Mientras el presentador hacía su “lip sync” con la canción “Adiós Amor”, en la pantalla que tenía al fondo, pasaban algunas imágenes de Belinda y Christian Nodal cuando eran novios.

En la recta final del número musical de Roger, apareció un tatuador que poco a poco le fue tapando los ojos de Belinda en su pecho con tinta negra, así como también el de la frente.

Divierte Roger González como Christian Nodal

Aunque a los jueces de Reyes del Playback no les encantó el show de Roger González, en las redes sociales comentaron que les pareció divertido que haya aprovechado el tema del momento.

“Bien bien Roger bastante bien y que divertida me di dios te bendiga eres genial”, “Roger como siempre luciendo increíble y apetitoso”, “SE LLAMA REYES DEL PLAYBACK, y creo roger lo hizo demasiado bien, parecía que el si estaba cantando”, “Me gustó, me reí mucho”, “Estuvo muy divertida me encantó sobre todo el tatuaje”.

Roger González parodió a Christian Nodal en Reyes del Playback de "Venga la Alegría"./ Foto: Facebook

Otros seguidores de “Venga la Alegría” en Facebook comentaron que si al final del número de Roger González hubiera aparecido Lupillo Rivera para taparle los tatuajes de Belinda, hubiera obtenido las calificaciones más altas, en este caso, representadas por coronas.

“Si hubiera agregado a Lupillo hubiera sacado puro 5”, “Sí que hubiera estado excelente que el que borró los tatoos fuera Lupillo Rivera jajaja”.

