VIDEO. Roger Waters expresa su total apoyo a Evo Morales

Bolivia.- El músico y exlíder de Pink Floyd, Roger Waters, envió un mensaje personal al expresidente de Bolivia, Evo Morales, luego de que llegó a México por invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El músico y activista deseó por medio de un video a Evo que su estancia en México y su exilio, sea corto, ya que su gente lo necesita.

El video fue difundido por la cuenta @LaGargantaPoderosa, y donde el mensaje del activista llama a rescatar la democracia que es lo mejor de Bolivia.

No solo has sido el primer Presidente indígena en todo Latinoamérica, has realizado un trabajo maravilloso, has sacado a tanta gente de la pobreza, dándole valor y revalorizando el sentido de la dignidad”, agregó Roger.