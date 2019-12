VIDEO. Rosie Rivera se topa de frente con Frida Sofía, así reaccionaron

Estados Unidos.- Hace unas semanas, Chiquis Rivera y Frida Sofía tuvieron un enfrentamiento en Los Premios de La Radio, posterior a ello, se dijeron de todo; y hace un día, su tía Rosie Rivera se topó con la hija de Alejandra Guzmán y el momento fue más que incómodo.

Ambas se toparon en el corte de listón de la boutique de la diseñadora Johana Hernández en Beverly Hills, momento que fue más que incómodo, sobre todo para Rosie.

En la entrega de los Premios de La Radio 2019, celebrado el pasado 7 de noviembre en Dallas, donde se reconoce el éxito de la música mexicana en Estados Unidos, Chiquis Rivera y Frida Sofía tuvieron un altercado que llevó a ambas a atacarse a través de las redes sociales.

Todo comenzó cuando la hija de la fallecida Jenni Rivera le pidió a la nieta de Silvia Pinal dirigirse con respeto hacia Guadalupe Esparza, líder de 'Bronco', pues él cuenta con una gran trayectoria, lo que no le pareció a Frida Sofía y de ahí comenzaron las agresiones.

La primera en detener esta ‘guerra sin fin’ fue Chiquis Rivera, pero por recomendación y petición de su tía Rosie Rivera, quien ya se topó a Frida Sofía en Beverly Hills.

Hablé con ella, le di el cariño que se puede dar, le dije: ‘’Evítalo porque eso es algo de no terminar’, hay cosas que es mejor evitarlo porque son cosas que no edifican… no quiero opinar mucho del tema porque yo no estaba”, dijo Rosie Rivera el 19 de noviembre para ‘Ventaneando’.

En el evento en Los Ángeles, California, se saludaron de manera ‘fría e incómoda’, sobre todo por parte de la tía de Chiquis Rivera, y a la hora de cortar el listón de la boutique, ambas se colocaron en extremos opuestos para no tener que hablar.

Posterior al evento, la intérprete de ‘Ándale’ declaró que más que un problema con Chiquis Rivera, fue una estupidez, y se excusó al decir que todas las personas tienen demonios que te traicionan, sobre todo con cámaras enfrente.

Pero Rosie no olvida, pues las agresiones no solo fueron hacia Chiquis, sino que alcanzaron a su hermana Jenni Rivera.

Mi papá y mi mamá siempre me enseñaron la educación. He visto a personas que tal vez no me caen bien y los saludo... tiene que ser muy fuerte y ustedes han visto y he sido muy clara de personas que no saludo… no puedo ser grosera, no seré grosera… no creo que empezaré hoy, a ver qué pasa”, respondió Rosie sobre hacer las pases con Frida Sofía.