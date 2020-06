VIDEO. Salma Hayek pone en peligro su vida ¡todo por un vaso de leche!

México.- La actriz de Hollywood, Salma Hayek, demostró que daría lo que fuera, ¿incluso su vida? Por un vaso de leche.

Así lo demostró la jarocha en uno de sus últimos videos que compartió con sus 15 millones de seguidores en su perfil de Instagram, en donde mostró lo que es capaz de hacer por un poco de leche.

La originaria de Veracruz, Salma Hayek, es reconocida como una de las actrices más influyentes y exitosas de Hollywood, y ha participado en cintas como ‘Son como niños’, ‘Frida’ y ‘Bandidas’, entre muchas más.

Ahora esta guapa actriz mexicana sorprendió con un profesional video en su cuenta de Instagram, donde demostró su increíble talento para realizar escenas de acción y suspenso.

En este video se observa a Hayek, de 53 años, viviendo una gran aventura y todo por conseguir un poco de leche, un básico que aparentemente se encuentra escaso por toda su ciudad, razón por la cual la vemos enfrentar una terrible noche en la que termina con un tacón roto, la ropa mojada y totalmente despeinada.

Entre las escenas se observa que la actriz se enfrenta a varias aventuras, entre ellas una noche lluviosa, una vaca enojada y una carrera automovilística hasta que finalmente puede alcanzar a un camión repartidor de leche y el conductor se compadece de ella y le da un galón de leche.

Con más de 15 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, era de esperarse que este video de Salma Hayek causaría gran alboroto, y prueba de ello es que en unas horas superó el millón de reproducciones y más de 250,000 mil ‘Me Gusta’.

Y los comentarios por parte de sus fans no esperaron, algunos la felicitaron por tan buena actuación, otros le expresaron lo bien que se ve y otros sólo le desearon lo mejor.

Me identifico... así me sentía yo ayer buscando unas lechugas y tomates frescos... no encontré nada... terminé sudada y con los rizos revueltos", "Que buena estas Salma, me encantas", "Muy bueno, por eso te amo", le escribieron.