Estados Unidos.- Santa Fe Klan y Steve Aoki sorprendieron en Las Vegas al aparecer juntos para echarse un ‘palomazo’ y cantar un tema que mezcla sus géneros musicales: el rap y la electrónica, con tintes de reggaetón, que puso a bailar a los asistentes.

El guanajuatense Santa Fe Klan y el estadounidense Steve Aoki./ Foto: Especial

El rapero guanajuatense, Ángel Jair Quezada Jasso, publicó en su cuenta de Instagram un par de videos en los que canta: “andamos de fiesta en la calle nos vamos para la disco nos vamos para el baile… Se descontrola, se pone coqueta bailando me provoca”, mientras que Steve Aoki baila y ejecuta su tornamesa y el público celebra su colaboración.

“Vamos a interpretar una canción por primera vez en las Vegas”, fue el aviso que dio el DJ antes de lanzar su canción.

“Es un honor para mí haber grabado contigo carnal y gracias por la invitación al fiestón. Qué chingón sonó la rola en Las Vegas @steveaoki. Mucho respeto y éxito siempre”, agregó Santa Fe Klan en uno de los videos de Instagram.

Santa Fe Klan y Steve Aoki saludaron a sus seguidores en Instagram./ Foto: Captura

La canción “Se descontrola” de Santa Fe Klan y Steve Aoki aún no se ha estrenado, pero el rapero de la colonia Santa Fe en Guanajuato, ya había hablado de esta colaboración desde el año pasado.

Por lo que seguramente será este 2022 cuando los artistas sorprenderán a sus seguidores, luego de haber dado una probadita en el show de Las Vegas.

Santa Fe Klan en Las Vegas mientras rapea al ritmo de "Se descontrola"./ Foto: Captura

Espera Santa Fe klan grabar video con Steve Aoki

En una entrevista que le hicieron a Santa Fe Klan hace unos meses, el rapero reveló que él fue quien ideó la canción “Se descontrola” para poner a bailar a sus amigas.

“Tengo una (canción) con Steve Aoki que sí es más para los bares, para los antros. Pero todavía no sale, apenas vamos a hacer el video, no sé cómo la vaya a sacar pero esas canciones son de las que escuchan mis amigas, se las he enseñado a mis amigas y empiezan a bailar, y dije ah entonces también puedo hacerlos bailar”.

El joven de 22 años, explicó que le mandó a Steve Aoki el coro y unos versos sobre "Se descontrola" y entonces surgió un “combinadero chido”.

“La empecé yo, yo soy el que abrió la ‘cancha’, les mandé la pista con un coro, dos versos y después Aoki metió a un amigo de él que también la rifa, luego yo metí a Snow Tha Product. Va a estar chida la rola se está haciendo un ‘combinadero’ chido”, aseguró.

Santa Fe Klan se encuentra de gira por Estados Unidos con su tour “Mar y Tierra” y este 1 de mayo formó parte del Festival Vibra Urbana 2022 en Las Vegas, junto a Becky G, Don Omar, Rauw Alejandro, Nicky Jam, Manuel Turizo, Danny Ocean, entre otros artistas.

A partir del 6 de mayo, el cantante que pronto se convertirá en papá junto a su novia Maya Nazor, vuelve a México para continuar la gira por varios estados de la República Mexicana, entre los que se encuentran: Tlaxcala, Saltillo, Torreón, Acapulco y Morelos.