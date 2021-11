Ciudad de México.- Octavio Pérez, papá de Octavio Ocaña, lanzó un contundente mensaje para las autoridades de Cuautitlán Izcalli y para la Fiscalía del Estado de México, pues no reconoce el dictamen pericial sobre la muerte de su hijo.

Fue en el noticiero estelar de Imagen Televisión, conducido por el periodista Ciro Gómez Leyva, donde el padre de familia exige justicia y pide que no se cierre la carpeta de investigación sobre el fallecimiento del actor.

Primero me van a matar antes que todo. Yo no soy cualquier pendejo ni cualquier idiota, se metieron en un pedo grande, así se los digo, voy con todo por ustedes", externó el papá de Octavio.

En cuanto a la versión de la Fiscalía del Estado de México, Octavio Pérez señaló que su hijo, conocido por su papel de “Benito Rivers” en la serie de Televisa, Vecinos, se disparó a sí mismo por accidente al impactar su camioneta Jeep a un costado de la carretera, durante una persecución con elementos de seguridad del Estado de México.

Además, el papá de Octavio Ocaña confirmó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que "el arma honestamente sí la traía”su hijo. Pero aseguró que portaba una pistola para cuidarse de la delincuencia.

Mi hijo no estaba loco, así de fácil, eso sí te lo puedo decir, lo acepto el arma sí era de él, así, pero el tiro que le entró no era ese calibre, era 9 milímetros. Mí hijo traía un arma por la inseguridad del país, así de fácil... y teníamos permiso para portarla. No hay vuelta de hoja a él lo mataron, así de fácil", destacó.