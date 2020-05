VIDEO. Se quema rancho de Pepe Aguilar, ‘era el orgullo de mi padre’

México.- El cantante Antonio Aguilar lamentó a través de redes sociales que 1,000 hectáreas de campo, propiedad de su familia, ardieron. Lo lamentó en redes sociales, pues era parte del patrimonio por el que su padre, Antonio Aguilar, trabajó más de 40 años.

Informó que, por fortuna, no se registraron daños a viviendas vecinas ni vidas que lamentar, aunque sí le entristece ver cómo se fueron años de lucha y sueños.

Y así como así. Años de lucha, de sueños, de entrega, de arduo trabajo, se pueden esfumar en unas horas como mágicamente. Gracias a Dios hasta el momento no hay lastimados ni daño a ninguna casa”.

La noticia del siniestro fue dada a conocer por el propio cantante mexicano, quien además señaló que las pérdidas eran el resultado de su padre, el legendario cantante y actor, don Antonio Aguilar.

En un par de videos que compartió el mismo intérprete de ‘Mi credo’ se puede ver cómo el viento no ayudó a sofocar o controlar el incendio en la zona cerril, en Zacatecas.

Apenas compartió la publicación con sus miles de fans en las redes sociales, las reacciones y muestras de apoyo no esperaron, incluso hubo quienes se ofrecieron a ir a ayudarle a reforestar o reparar lo que el cantante les indique.

¡Animo paisano! Si es necesario vamos y le talacheamos. Que se vea que los zacatecanos jalamos para ayudar”, “Pepe lo siento mucho hermano”, “Quizá no me leas Pepe Aguilar, pero Dios compensará está pérdida, les mando mis mejores deseos”, “Si ocupan más manos estoy con ustedes”, “Animo Pepe, ahora has algo de lo que tu padre hubiera hecho y que es, lo dijo en su última entrevista y lo tengo bien presente, frente en alto y sonreír”, le escribieron fans.