VIDEO. ¿Se va de TV Azteca? Pedro Sola aparece en ‘Sale el Sol’ y promete regresar

México.- Pedro Sola, conductor de ‘Ventaneando’ desde hace más de 20 años, apareció en el matutino de la competencia, ‘Sale el Sol’, a donde prometió ir apenas la pandemia se lo permita, pero ¿cómo lo tomó Pati Chapoy su jefa?.

Aún cuando se acabaron las exclusividades en Televisa y TV Azteca, Pedro Sola consultó a Pati Chapoy para poder colaborar en este programa de la competencia.

Pedro Sola fue entrevistado vía zoom por los conductores Paulina Mercado, Carlos Quirarte, Mauricio Islas, Mimi, de Flans, y la dama del buen decir, Talina Fernández, a la que dijo admirar.

Pedrito los saludó y recordó que ha trabajado con todos ellos en su paso por TV Azteca, excepto con Talina Fernández, a quien le mostró su admiración, incluso le confesó que se quedó con ganas de un autógrafo de ella.

Excepto a la señora Talina Fernández que solamente la he visto una vez en vivo, pero la siento como mía, porque la he visto toda la vida, pero todos los que están sentados en esa sala, trabajamos juntos”, dijo Sola.

Paulina Mercado le dijo cuando se enteraron que estaría en el foro, en esa su casa, todos se emocionaron mucho porque todos tienen una historia de amor, complicidad y amistad con él.

Y Pedro les respondió que no hay ingrediente secreto, pues él trata de ser auténtico y trata de ser feliz, porque trata de no enredarse en problemas.

Durante la entrevista, el conductor de ‘Ventaneando’ les habló de su inicio en la televisión hace 25 años, y de la mujer a la que más admira, que es su jefa y amiga Pati Chapoy.

Y no podía faltar la anécdota de su mayor vergüenza en televisión nacional, cuando le cambió el nombre a la mayonesa Hellman 's.

La peor vergüenza que he pasado en la televisión, fue más vergonzoso que si hubiera tenido que salir encuerado en la tele… esto que en su momento fue penoso y triste para mi me catapultó a la fama porque los jovencitos, los niños me vieron ahí”, contó Pedrito Sola de 73 años de edad.