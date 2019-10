VIDEO. Selena Gomez está imparable, lanza segunda canción

Estados Unidos.- Aún no se recupera de las reacciones que causó el lanzamiento de su sencillo ‘Lose you to love me’ y Selena Gomez ya lanzó el segundo tema titulado: ‘Look at her now’, un estilo más dance.

Es un video grabado con un teléfono iPhone 11 Pro, a colores y con una excelente coreografía, en el que se le ve a Selena Gomez cantar y bailar, es el segundo regalo musical para sus fans.

El video ya se encuentra en distintas plataformas. La cantante lo compartió en sus redes sociales, donde aclaró que es un regalo especial para sus fans.

¡Aquí está mi regalo especial para todo mi viaje...! Creé esto con Apple especialmente para ti. Ustedes han pasado por todo esto conmigo y les agradezco por empujarme a ser la mejor. Mírala ahora. #ShotOniPhone”, escribió la cantante en Instagram, al lado del video.

El tema volvió a colocarse en tendencias en Twitter, luego de que la anterior madrugada se colocara “Lose you to love me” como lo más mencionado en redes sociales.

En YouTube lleva más de 11 millones de reproducciones.

El martes por la noche, Selena Gomez lanzó este tema, una balada con letras en clara alusión a su ex novio, Justin Bieber.

Ahora con ‘Look at her now’, canta: le llevó años secarse las lágrimas, pero mírala ahora”.