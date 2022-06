México.- Shakira y Gerard Piqué parecían ser una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, y constantemente eran captados juntos por los paparazzis e incluso ellos publicaban su día a día con sus hijos en redes sociales como Instagram.

La cantante colombiana y el futbolista español se conocieron en 2010 en el Mundial de Sudáfrica. Es muy recordada aquella fotografía que se volvió viral en la que él se subió al escenario para acompañarla y bailar parte de sus éxitos.

Gerard Piqué y Shakira durante el Mundial de Sudáfrica 2010./ Foto: Google

Luego comenzó su relación sentimental que fue muy comentada sobre todo por la diferencia de edad, pues ella le lleva diez años, no obstante se consolidaron y tuvieron dos hijos: Milan y Sasha.

Shakira y Gerard Piqué con sus dos hijos Milan y Sasha./ Foto: Google

Sin embargo, esta vida de ensueño entre la cantante colombiana y el futbolista español se vino abajo supuestamente por una infidelidad cometida por él con una joven de 20 años quien es azafata.

Medios españoles como El Periódico, afirman que Shakira y Piqué están separados desde hace tiempo, que él incluso ya vive en su casa de soltero en Barcelona y sale con frecuencia por las noches a divertirse con su colega Riqui Puig a dos lugares conocidos, Bling Bling y Patrón.

Además, la última vez que la intérprete de “Loba” publicó algo sobre Piqué en su Instagram fue el pasado 13 de marzo.

¿Dedica Shakira canción a Piqué?

Otros medios también reportan que la reciente canción de Shakira, “Te felicito”, que lanzó junto a Rauw Alejandro, pareciera una indirecta hacia el futbolista, pues supo mentir muy bien sobre su infidelidad.

Rauw Alejandro y Shakira lanzaron "Te felicito" en abril./ Foto: Google

Esta es la letra de “Te felicito” que se estrenó el 21 de abril, cuyo video está disponible a través del canal de YouTube de Shakira:

