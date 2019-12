VIDEO. Sherlyn me pidió un embrujo por encargo de Geraldine Bazán: Brujo

CDMX.- El brujo Jorge Clarividente rompió el silencio y habló de los ‘trabajos’ que la actriz Sherlyn le pidió para enamorar a José Luis de ‘Río Roma’, pero también del embrujo que su amiga Geraldine Bazán le mandó pedir para desfigurar a Irina Baeva, actual pareja de su exesposo Gabriel Soto.

El brujo habló para el programa del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante. Primero se defendió de Sherlyn, quien lo acusa de filtrar unos audios y conversaciones de WhatsApp que tuvo con él, que evidencian las peticiones que supuestamente ella le hizo. Por esta causa, ella le advirtió que haría todo lo posible para mandarlo a la cárcel.

Agregó que la actriz de ‘Amores Verdaderos’ le pidió una receta de endulzamiento para enamorar a José Luis de ‘Río Roma', la cual le dio.

Sobre la actriz Geraldine Bazán, el brujo Jorge Clarividente aclaró que con ella no hizo el trato directo del embrujo para dañar a la rusa Irina Baeva, sino que todo fue a través de Sherlyn.

Una vez vino y rápidamente, no me acuerdo si fue entre agosto o septiembre, si vinieron, a ella se le hizo una limpia nada más, cuando se fueron ellas, ya me habían dicho lo que ella quería más o menos, esta chavita es muy tranquila, el trabajo no se realizó cien por ciento, se hizo algo nada más, se hizo unas cosas, unos endulzamientos hacia Gabriel Soto, cuando se termina el amor, es muy difícil, ahí ya no hay amor, de parte de Gabriel Soto se acabó”, dijo el brujo.