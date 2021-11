México.- La espera de miles de seguidores del arácnido súper héroe por fin terminó, pues el nuevo tráiler de "Spider Man: No Way Home" se reveló en punto de las 7:30 de la noche de este martes 16 de noviembre, a un mes de que la película se estrene en las salas de cine.

El tráiler muestra a los indeseados visitantes de otros universos que llegan tras el 'hechizo' que Peter Parker le pide a Dr. Strange quien le exige a Peter y sus amigos MJ y Ned que arreglen este desastre.

Aunque en este nuevo avance no aparecen los 'otros' Spider Man, si podemos ver a un Dr. Octupus quien luce confundido al ver a un Peter Parker (Tom Holland) que no reconoce: "Tú no eres Spider Man", expresa Otto Octavius, por lo que no muere la esperanza de que el Spiderverse se cumpla.

Dr. Strange y Peter Parker se enfrentan en Spider Man: No Way Home. Captura de video

Y es que los fieles fans de Spider Man han esperado con ansias que los rumores sobre que en este filme aparezcan Tobey Maguire y Andrew Garfield, los otros Hombres Arañas, se vuelva una realidad.

No queda de otra más que esperar un mes más para descubrir si esto se convierte en verdad frente a la pantalla grande; "Spider Man: No Way Home" se estrena en las salas de cine el próximo 17 de diciembre.

En "Spider-Man: No Way Home", dirigida por Jon Watts, actúan Tom Holland (Peter Parker), Benedict Cumberbatch (Dr Strange), Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned), Marisa Tomei (la tía May), Jon Favreau (Happy Hogan), Benedict Wong (Wong), J.K. Simmons (J.Jonah Jameson), Alfred Molina (Dr Octopus) y Jamie Foxx (Electro).

Fans del Hombre Araña se quedaron esperando la confirmación del 'Spiderverse' en este nuevo tráiler de 'Spider Man: No Way Home'. Captura de video

Por fin la espera terminó

Desde que este lunes a las 7:30 de la noche se anunciara que en un tiempo de no más de 24 horas se revelaría el nuevo tráiler de la película "Spider Man: No Way Home", las redes sociales explotaron y volvieron tendencia varios hashtag que tenían que ver con el hombre araña.

Por supuesto que los memes comenzaron a circular, y mientras más se acercaba la hora indicada, más se publicaban mensajes y fotografías que revelaban la ansiedad de los fans de Marvel por conocer el nuevo avance de la cinta protagonizada por Tom Holland, quien apareció en algunos debido a que es conocido que al actor se le han salido 'sin querer queriendo' detalles de la producción.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos