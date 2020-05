VIDEO. Susana Zabaleta es acusada de escupir a diseñador, así responde ella

Ciudad de México.- La cantante y actriz Susana Zabaleta, fue acusada de escupir a un diseñador, así mismo, ella respondió a los ataques.

Mediante una entrevista para el programa televisivo ‘De Primera Mano’, la actriz respondió a las acusaciones del diseñador y asesor de imagen, José Ramón Fernández, quien aseguró que lo escupió en las manos.

Según las declaraciones del diseñador, hace 12 años él sufrió el maltrato de la cantante, por lo que la catalogó como una persona grosera y vulgar, ante este ataque Susana negó los hechos.

Corazón, es que te digo una cosa, yo nunca he sido grosera, a quien se da publicidad por medio de estas cosas, nunca he salido encuerada en una revista, nunca me he peleado con mi hija y lo he publicado", aseguró la cantante.