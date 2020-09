VIDEO. ¿Te imaginas a Denise Dresser bailar reguetón? Sí lo hizo y por una buena causa

México.- La académica y escritora Denise Dresser logró la meta impuesta en la recaudación de fondos para becar a alumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y cumplió su reto de bailar reggaetón y compartir el video a redes sociales.

Los alumnos de Dresser le lanzaron el reto, el cual fue tomado con humor por la también politóloga y aceptó cumplir.

Mis alumnos me retan, me inspiran, me enseñan más de lo que yo sé. Hoy me toca apoyarlos vía el BecatlónITAM que financiará becas para ayudar a los estudiantes más destacados y necesitados. Mi compromiso es bailar una canción de Maluma cuando se logre la meta”, escribió.