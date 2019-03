VIDEO. Thalía como siempre la quisiste ver, ¡bañándose!

Thalía es un estuche de sorpresas, cuando no es un nuevo disco, un concierto, nuevo vestido, su super abdomen plano, pero estoy segura que lo último que hizo no lo esperaba nadie: la mexicana se graba bañándose y el Internet no lo puede creer.

De acuerdo al portal Soy Carmin, así como lo lees, Thalía acaba de subir un video en donde está en la ducha con la parte superior del cuerpo desnuda, al menos hasta donde se puede ver.

La cantante se atrevió a hacer esta grabación, pues con ella está promocionando sus nuevos productos para el cabello, la marca se llama "Adria" y según ha dicho la misma Thalía, son una maravilla para restaurar tu melena.

Tus sentidos y tu cabello te lo agradecerán ... ¡obtén mi champú y acondicionador @AdriaByThalia en @Walmart!, fue el texto con el que Thalía acompañó el sensual video en la ducha.

Como era de esperarse, la polémica grabación de Thalía generó tanto comentarios positivos como otros negativos.

Ridícula, lo que faltaba salir en la ducha, solo falta verla sentada en el toile... silo.por sentiste popular, tan bella no nesecita de tanta ridicules

Maldita vieja!! Estás igualita #marimar. ... Seguro tienes pacto con Madonna (eldiablo) thaliayoungforever Cómo es posible que 13 millones sigan a una repugnante con esta?

Baja a sus fans del escenario dejándolos en ridiculizar y aparte de tener tanto dinero u no hacer ni Pu... madre por los que mas necesitan como Shakira. Ojalá un día haya menos gente con ella.

Estos fueron los comentarios que más animaron a la cantante a seguir siendo auténtica: