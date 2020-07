VIDEO. Tras declaración, Chiquis Rivera rompe en llanto en plena entrevista

Ciudad de México.- La empresaria mexicana, Chiquis Rivera, rompió en llanto en plena entrevista con Gustavo Adolfo Infante después de una declaración.

Después de que la empresaria diera a conocer que ella y su esposo, Lorenzo Méndez, se habían contagiado de coronavirus (Covid-19), usuarios corrieron rumores de que no era verdad.

Así mismo, el conductor del programa de espectáculos ‘De primera mano’, Gustavo Adolfo Infante declaró que creía que la pareja solo buscaba publicidad.

En una entrevista reciente realizada por el mismo conductor a Chiquis, la empresaria mostró la prueba en donde demostraba que había dado positivo, por lo que Gustavo le pidió perdón e incluso le sacó unas lágrimas a Rivera.

Yo dije 'creo que no tienen covid y lo están haciendo por publicidad', les quiero ofrecer una disculpa a Lorenzo y a ti porque desafortunadamente tienen Covid. Entonces, cuando uno comete un error y lanza una injuria, infamia o un comentario así tiene que tener el valor de decir 'la regué'", comentó Gustavo Adolfo Infante.

Después de la declaración, Chiquis aseguró que se sentía muy sensible por la situación actual y rompió en llanto.

Estoy muy sensible, así que muchísimas gracias. No me lo esperaba, gracias", comentó entre lágrimas Chiquis Rivera.