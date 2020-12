VIDEO. Tuve muchos problemas: Eiza González rompe en llanto tras críticas

México.- Eiza González se volvió tendencia en redes sociales debido a una transmisión en vivo por Instagram, donde mencionó que debido a las críticas de los medios de comunicación y del público a lo largo de su carrera, su autoestima se vio disminuida durante su juventud.

Me da mucha tristeza porque tuve muchos problemas para sentirme suficientemente buena o talentosa a cierta edad y no puedo imaginarme lo que es para las niñas vivir en un mundo así”, comentó la actriz de 30 años en el video de Instagram, el cual ya no está disponible en su cuenta, aunque fue retomado por varios medios.

Eiza mencionó, llorando, que cuando era adolescente muchas personas la rechazaron por su aspecto físico.

La protagonista de filmes como “Baby Driver: El Aprendiz del Crimen” y “Bloodshot” mencionó que por aquellos años fue un blanco constante de los ataques de los medios, que la criticaban por una supuesta actitud prepotente.

Siento que siempre he mantenido un margen con el público por protección emocional y viendo cómo son los adolescentes porque me da mucha tristeza con las cosas negativas que dicen, tengan cuidado con las cosas que dicen en las redes sociales”, finalizó.

A raíz de esta confesión, Eiza comenzó a recibir mensajes de apoyos de parte de internautas, quienes le recordaron lo hermosa y talentosa que es y le piden enfocarse en ello.

Eres hermosa, que se te resbalen todos los malos comentarios. Te pareces tanto a mi hija que no me gusta verte llorar”, “Eiza no hagas caso de los que te critican, tú eres talentosa, hermosa, autentica hablas el inglés muy bien, dibujas lindo, animo, Dios te bendiga”, “Tú no tendrías porqué salir a dar explicaciones de absolutamente nada, tu seguridad como persona depende de ti de nadie más”, le escribieron.