VIDEO. Vadhir Derbez reveló que Eugenio Derbez engañó a su madre con Victoria Ruffo

Ciudad de México.- El actor mexicano Vadhir Derbez, confesó que descubrió que su padre Eugenio engañó a su madre Silvana Prince cuando el joven tenía apenas cinco meses de nacido.

Así lo dio a conocer el actor y cantante a través de un video en el que tuvo una plática con su madre y en donde entre otras cosas, su mamá habló de la manera en la que conoció a Eugenio.

Silvana relató que conoció al comediante a inicios de los 90 cuando ella era bailarina y Eugenio era "chambelán" durante el certamen Señorita Puebla.

Duramos como cuatro años, hasta principios del 91. No tomó así que no fue una noche loca ni una noche de copas… Llegó la bendición (Vadhir), teníamos un show con tu papá y Luis Ernesto Cano y a los ocho meses paré para que nacieras y busqué que entrara alguien para que me supliera. Citó a media prensa y cual va siendo mi sorpresa que quien va llegando es la mamá de tu hermano, yo no fui esa noche pero creo que esa noche fue donde se resbaló tu señor padre hasta que me di cuenta y le dije 'bye' porque él estaba en mi departamento", detalló Silvana.