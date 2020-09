VIDEO. ‘Vas a cantar en nuestra Boda’: Belinda a Ricardo Montaner

México.- En entrevista con Flor Rubio para el programa ‘Venga la Alegría’, minutos después de la final de ‘La Voz’ Azteca, Belinda y Christian Nodal no se soltaron de la mano y al final la intérprete de ‘Ángel’ le dijo a Ricardo Montaner que él cantaría en su boda, parece que la relación va en serio.

En la entrevista posterior al triunfo de Fernando Sujo, del equipo de Christian Nodal, los coaches expresaron para TV Azteca su sentir por la final del reality musical, donde Belinda expresó lo contenta y orgullosa que está de que Christian Nodal ganara el concurso.

A Christian (quiero decirle) que lo amo, estoy muy orgullosa de ti, te lo mereces”, le dijo Belinda.

Y Nodal no dudó en responder que el amor es recíproco y no es para menos, no sólo ganó la edición, también el corazón de Belinda.

Sí, sí, sí, claro que sí hay mucho, mucho, mucho amor”, dijo Nodal.

Al final, el famoso coach Ricardo Montaner agradeció a la producción por haberlos elegido como coaches del reality musical y dijo sentirse contento con el resultado, pues Fernando Sujo es un gran cantante.

María José también felicitó a Fernando por el triunfo, señaló que le dio mucho gusto por él, pues goza de una trayectoria impresionante.

De la mano de Christian que está enamorado, que se llevó el premio y a la princesa más hermosa de latinoamérica”, dijo la ‘Josa’.

Belinda dijo estar agradecida con la producción, con el productor, José Luis, y comprometió a Montaner a cantar el día de su boda, parece ser que la relación va en serio.

Vas a cantar en nuestra boda”, dijo Belinda

Captan muy cariñosos a Belinda y Christian Nodal

Belinda y Chriatian Nodal aprovecharon los cortes comerciales durante la noche de la final de ‘La Voz’ Azteca, para abrazarse y besarse.

La pareja aprovechó entre comercial y comercial en la final de 'La Voz' para demostrarse su amor. Foto: Especial.

La pareja fue captada por la cámara de 'Venga la Alegría' muy ‘pegadita’ entre los comerciales, tomados de la mano, entre abrazos y besos.