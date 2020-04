VIDEO. Will Smith se reúne con elenco de ‘El Príncipe del rap’ 30 años después

Estados Unidos.- El famoso actor Will Smith se las arregló para consentir a sus fans y 30 años después reunió a sus ex compañeros de ‘El Príncipe del rap’ a través de una videollamada.

Durante el enlace el más contento y eufórico era el actor de ‘Hombres de negro’, quien junto con este elenco logró la fama, pues marcaron a toda una generación.

El actor de Hollywood compartió parte de la reunión virtual a través de Instagram, pues la transmitirá completa en su canal Will From Home.

Reunidos y se siente tan... Ahh! Han pasado 30 años desde la primera temporada de ‘El Príncipe del rap’ así que pensé que deberíamos tener una reunión en zoom”, escribió el también productor.

Pasaron 30 años para que el elenco del ‘El príncipe del rap’ lograra reunirse de nuevo, pero esta vez fue a través de una reunión virtual. Foto: Especial.

En el video se ve a Will, de 51 años, acomodando él mismo el set de grabación y le dio la bienvenida a Karyn Parson, Daphne Maxwell Reind, Alfonso Ribeiro, DJ Jazzy Jeff, Joseph Marcell y Tatyana Ali, quien apareció con su pequeña hija. “¡Oh, mi gente!”, gritó emocionado Smith a sus excompañeros quienes, emocionados, saludaron a la cámara felices de recordar el éxito de este proyecto.

¿Qué están haciendo?”, les preguntó, a lo que Joseph Marcell (quien daba vida al mayordomo de la residencia Banks) dijo: “Estoy descansando y me encanta”.

El primer capítulo de ‘El Príncipe del rap’ se transmitió en septiembre de 1990, pero quien se ha visto más a cuadro es Will Smith, quien, tras esta serie, aprovechó su proyección en televisión y dio el salto al cine donde se consagró como actor.

En 2001 fue nominado al Óscar por su papel en la cinta Ali y un sinfín de éxitos taquilleros en cintas como: ‘En busca de la felicidad’, ‘Hombres de Negro’ y ‘Soy Leyenda’, por mencionar algunas.

Otro miembro de este proyecto que continuó en la televisión fue Alfonso Ribeiro, quien daba vida a Carlton Banks, quien luego de que concluyó ‘El príncipe del rap’, se incorporó a la serie In the House, donde participó hasta 1999; en ese año, también participó en el videoclip Wild Wild West, de Will Smith. Más tarde, hizo carrera como actor de doblaje en animaciones como Spiderman y los Cazafantasmas.

Con información de Hola

MDHT