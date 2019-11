VIDEO. ¿Will Smith tiene cáncer? Se realiza colonoscopia

Estados Unidos.- El actor estadounidense Will Smith, quien recién cumplió 51 años de edad, compartió en sus canal de Youtube su primera colonoscopia, con la intención de crear conciencia en las personas sobre el cáncer.

Como era de esperarse, el video del actor, está lleno de información y claro de diversas bromas, en el material Will Smith explica el procedimiento del estudio que le realizaron, también cuenta cómo fue su experiencia con el laxante que tuvo que ingerir una noche antes.

El actor de la cinta “Hombres de Negro” tras someterse a la colonoscopia jamás perdió su sentido del humor, pues en tono de broma Will Smith pidió vodka en lugar de agua y comparte que no ha “tomado muchas drogas en mi vida, así que esto realmente me funciona.”

Dos días después de realizarse el procedimiento, Smith obtuvo sus resultados, mismos que revelaron que el actor tenía un pólipo precanceroso en el ciego, la mayor parte del colon.

El noventa y cinco por ciento de los cánceres de colon surgen de ese tipo de pólipo”, explica su médico, el Dr. Ala Stanford.

De acuerdo con la Sociedad Estadounidense del Cáncer generalmente recomienda que las personas se realicen su primera colonoscopia a los 50 años, aunque recientemente se cambió a 45 después de un aumento en el cáncer de colon y recto en los jóvenes.

