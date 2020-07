VIDEO. ‘¡Ya basta!’: Actriz denuncia que la discriminaron por ser rubia

La actriz Verónica Montes denunció que fue discriminada por ser rubia y de ojos verdes.

La intérprete que ha participado en “El Señor de los Cielos” dijo que sin aviso le cambiaron su papel al de “una rubia tonta”.

Con lágrimas en los ojos, Montes llamó a acabar con los prejuicios en la industria del entretenimiento.

México.- Con lágrimas en los ojos y mucha impotencia, la actriz Verónica Montes, que ha participado en “El Señor de los Cielos” denunció que fue víctima de discriminación durante una producción.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete compartió que debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus, la industria del entretenimiento también está atravesando por tiempos difíciles.

Señaló que en muchas producciones se han recortado sueldos y personal, además de que no hay mucho trabajo por el momento.

La discriminaron por ser rubia

Verónica Montes indicó que a pesar de que para ella fue muy difícil encontrar un papel y decidirse a participar en el proyecto debido al temor que tiene por enfermarse de coronavirus, pero finalmente encontró un trabajo en una producción.

Señaló que cumplió con todos los requisitos y cuando llegó el día del primer llamado, al llegar a la producción se encontró con una muy desagradable sorpresa, el papel para el que la habían contratado ya no le pertenecía.

A pesar del miedo a contagiarme acepté un trabajo, que agradezco mucho poder trabajar en lo que amo y que me tomen en cuenta en varios proyectos. Cumplí con todo lo acordado el día de mi llamado y me llevé una gran sorpresa”, dijo.

La quería como una “rubia tonta”

La actriz peruana acusó que los productores le informaron ese mismo día que el papel ya se lo habían asignado a otra actriz y que a ella la querían para dar vida a otro personaje, el de una “rubia tonta”.

Yo sería otro personaje, una rubia tonta. Estudié muchísimo para este personaje porque quiero probarme como actriz.

Para ellos solo era una actriz que podía interpretar esa clase de personaje”, denunció con voz de molestia.

Rechaza personaje

Con lágrimas en los ojos y voz entrecortada, la famosa reveló que en cuanto le dijeron sobre el cambio, rechazó formar parte del proyecto.

No acepté formar parte de ese proyecto porque para mí era una falta de respeto. Me ofrecieron una disculpa y me retiré”, dijo.

Asimismo, señaló que se sintió con mucha impotencia, pues no solo jugaron con su tiempo, pues se preparó bastante para el personaje, sino también que no los productores no entendían lo difícil que fue para ella aceptar el trabajo a pesar del riesgo de contagio.

Me sentí con mucha impotencia, quería cuestionarles por qué juegan con el tiempo de las personas, por qué no toman en cuenta que uno se prepara para dar lo mejor en un personaje”.

Pide un alto a estereotipos

Ante el episodio de discriminación que sufrió por su físico, Montes pidió un alto a los estereotipos y prejuicios que hay en la industria sobre el físico de los actores y actrices.

Mi perfil era más importante que mi talento. Perdón, pero es que es absurdo que en esta industria sigan pensando que las rubias solo somos tontas, que si somos morenas solo podemos interpretar personajes de bajos recursos”, reclamó.

Destacó que una de las particularidades de ser actrices es su capacidad y talento de dar vida a diferentes personajes.

¡Ya basta de prejuicios!, basta de decidir que podemos ser bajitas, altas, rubias, morenas, altas, bajitas, gordas, flacas. Seamos como seamos, somos actrices y nuestra capacidad de ser camaleones, de dar vida a otros personajes que nos reten a dar lo mejor, eso es lo único que debe de importar”, expresó.

Compañeras del medio artístico expresaron con mensajes su solidaridad con Verónica Montes y aplaudieron el denunciar la discriminación y que rechazara el personaje.

Asimismo, sus seguidores manifestaron su desacuerdo con algunas televisoras y casas productoras por prejuiciar a los artistas solo por su físico y apoyaron a la actriz a terminar con estos estereotipos.