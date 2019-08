VIDEO. Yanet García le responde a los que dicen que sus glúteos son operados

México.- La conductora Yanet García le respondió a los que la cuestionan por el tamaño de sus glúteos, por su carrera y hasta por su vida personal, a través de un video que compartió en sus redes sociales.

Es la primera ocasión que la también modelo y actriz comparte un video en Instagram en el que explica cómo ella se protege para que no le afecte los malos comentarios de personas que la atacan, que cuestionan su vida y que “le quieren meter el pie en todo”.

Señala que no es fácil que no le afecten las criticas por su trabajo, por sus fotografías o videos que comparte. También invita a sus fans, a que como ella, trabajen en su seguridad para que no les afecten las criticas o malos comentarios de quienes no los quieren ver triunfar.

Si estás emprendiendo nuevas ideas, proyectos, etc, no puedes vivir preocupado e inseguro de lo que las personas opinan de ti y tus actos, no puedes centrarte en lo que los otros opinan porque de esa manera pierdes el enfoque”, escribió la conductora del programa “Hoy” en su Instagram.

La conductora del matutino de Televisa cuenta con 11.1 millones de seguidores en Instagram y los comentarios sobre el video que compartió fueron positivos, la apoyan y le señalan que están con ella.