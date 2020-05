VIDEO. ¿Yo qué diablos les debo?: Dulce cuestiona veto de Televisa por ir a TV Azteca

CDMX.- A la cantante Dulce, quien trabajó por muchos años en Televisa, acudir a cantar a ‘La Academia’, reality musical de TV Azteca, le costó que la empresa, su casa, la vetara.

De este tema habló la cantante de 64 años en ‘La Saga’, programa de YouTube de Adela Micha, donde dijo que ella se debía más al radio por ser cantante, que a la televisión.

No me parece, pero entendería hasta cierto punto si tu eres un actriz o un actor a la que la empresa le metió toda la fe y te dieron unos grandes proyectos, te formó y te dieron exclusividad y te debes a ellos y te vas pues vetado, lo entiendo, pero yo soy producto de la radio”, le comentó Dulce a Adela Micha.

El tema del veto se retomó y causó polémica, sobre todo por las fuertes declaraciones de la cantante mexicana en ‘La Saga’.

Todo pasó en febrero pasado cuando la famosa cantante y actriz, Dulce, en entrevista con Adela Micha, arremetió sin reparo contra Televisa por haberla vetado debido a que cantó en TV Azteca.

En la charla, Micha cuestionó a Dulce sobre el supuesto veto de Televisa, y la intérprete, sin inmutarse, explicó que alguien le había dicho que no se podía realizar una entrevista, ya que los directivos lo habían prohibido, aunque no le dijeron, se rumora que fue por su participación en ‘La Academia’.

Con seguridad en sus palabras, la actriz aseguró que esto no sugería ningún problema, pues ella no les debía nada a ellos, ya que su giro es con la radio por ser cantante, siendo esta misma razón que la hacía dudar el porqué de su decisión.

Al final, Dulce aseguró que todo se lo debe a la radio aunque siempre reconocerá que la televisión la apoyó, pero que era un pájaro libre y no le iban a cortar sus alas.

Yo no soy producto de la televisión, soy producto de la radio, mis éxitos se hicieron en el radio y la televisión me dio el gran apoyo, nunca lo desconoceré, entonces ¿yo qué diablos les debo?”, cuestionó.

La cantante Dulce contó que se enteró del veto en Televisa a través de su equipo de trabajo que fue a solicitar una entrevista en algunos de los programas de la empresa, donde promocionaría un show que ofreció en el Lunario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México.

Solicitaron una entrevista para ir a promocionar mi show y dijeron que estoy vetada, lo que me queda claro es que aunque pidas en la puerta y te arrastres no te van a dar nada, esas cosas no me parecen”, manifestó Dulce.