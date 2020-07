VIDEO. Youtuber reparte 100 mil pesos a personas de bajos recursos

Ciudad de México.- Durante la pandemia por coronavirus (Covid-19), youtuber reparte 100 mil pesos a personas de bajos recursos que viven en la calle.

La youtuber y cantante mexicana, Kimberly Loaiza, decidió crear un challenge, el cual consiste en repartir sobres con dinero a las personas de bajos recursos, y ella fue la primera en poner el ejemplo.

Mediante su cuenta oficial de Youtube, Kimberly, subió un video en donde se le ve a la cantante repartiendo los sobres amarillos a distintas familias.

Los 100 mil pesos fueron repartidos en dos partes, unos con 500 pesos y otros con mil pesos.

Linduras, tengo que confesarles que últimamente he tenido bastantes días tristes, he tenido depresión por todo lo que está pasando en el mundo. Sé que la pobreza económica siempre ha existido, pero me hace sentir mal que ahora se está multiplicando. Hoy en día hay miles de familias sufriendo hambre, más personas sin empleo, me imagino a todos esos padres preocupados por no tener qué darle de comer a sus hijos", comentó la youtuber.