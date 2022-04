VIDEOS: ¡Inspira Coldplay a fans a pedir matrimonio en sus conciertos en México!

México.- No cabe duda que algunas canciones de Coldplay inspiran al amor más puro, y así lo demostraron varias parejas que aprovecharon los conciertos de la agrupación en México, para proponer matrimonio.

Fue en las presentaciones de Coldplay en Guadalajara, donde sucedió la magia, pues se vivieron varias proposiciones de matrimonio.

Los integrantes de Coldplay iniciaron su gira en México en Monterrey./ Foto: Facebook

Al menos cuatro parejas se comprometieron durante los recientes shows del grupo liderado por Chris Martin, y algunas compartieron sus propuestas en las redes sociales, como Alexa, quien a través de Twitter, publicó un video del momento y mostró una imagen con su anillo de compromiso.

Alan, de 28 años, y Alexa, de 27, concedieron una entrevista con MURAL, para contar cómo el novio ideó la propuesta de matrimonio y cómo su novia, no se lo esperaba.

Alan explicó que decidió pedirle matrimonio a Alexa en el concierto porque Coldplay es, precisamente, la banda favorita de su novia. El mágico momento ocurrió con la canción "Yellow" de fondo.

"Me contó desde que empezamos a andar cómo le gustaban desde que tenía 14 años. Alguna vez me dedicó una canción de ellos. Para mí fue muy importante hacer este momento especial para ella, por ello decidí hacerlo en la canción de amor más popular de la banda", dijo.

Alan y Alexa se comprometieron en matrimonio durante la canción "Yellow"./ Foto: Cortesía

Su historia se hizo viral en redes. Alexa comentó que prepararon una botarga del videoclip de "Paradise" para que la banda los tomara en cuenta y subieran al escenario; ella no sabía que el plan original de Alan era pedirle que se casaran ya arriba del escenario. Al final no ocurrió de esa manera.

"Estaba muy nervioso, ansioso y al ver el set list pensé: 'ok, tengo 4 canciones para que la banda nos vea y con mucha suerte nos suban'. No se dio, y sabia que antes de 'Yellow', era 'In my Place'. Me prepare con una pareja que estaba atrás de nosotros y les pedí de favor si nos podían grabar".

"Al momento que comenzó 'Yellow', mi idea era esperar a la mitad de la canción o mínimo al primer coro, pero no pude con la emoción, empezó la canción, me puse la cabeza (de botarga de elefante) y le dije que se le había caído algo, tomé un paso atrás y me hinqué, y con lo poquito que pude ver por la botarga, abrí la cajita del anillo, sin darme cuenta que lo abrí al revés. Sentí un gran alivio después de que me dijo que sí", refirió Alan.

Alexa compartió en su Twitter cómo luce su anillo de compromiso en su mano izquierda./ Foto: Twitter

Isabel propone matrimonio a su novio

Otra pareja que también celebró el amor en el concierto de los británicos fue Isabel, de 24 años, y Diego, de 29. En este caso fue la novia quien propuso unirse en matrimonio a su novio.

"Al ser nuestra banda favorita, quería que ese momento fuera especial. Era nuestro primer concierto juntos de Coldplay, y hacerlo en 'Something Just Like This' era el momento correcto. Fue la segunda canción que nos dedicamos", expuso.

Diego no tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir y su respuesta se hizo viral en las redes.

Isabel acotó que siempre encontraron las palabras que describían sus sentimientos en canciones de la agrupación, por eso decidió dar el siguiente paso ahí.

"Nos dedicábamos unas que otras canciones, la primera fue 'Everglow'. Siempre sentíamos una conexión increíble cuando escuchábamos las canciones. Las peticiones de matrimonio en conciertos son increíbles, mezclas sentimientos entre amor, adrenalina, lágrimas, etc. Creemos que son de las mejores propuestas que pueden existir", cerró.

Isabel y Diego fueron otra de las parejas que sellaron su amor gracias a Coldplay./ Foto: Especial

Suben al escenario para sellar su amor

Otra pareja que tuvo un episodio similar fue la de Jonathan y Carolina, oriundos de Los Mochis, Sinaloa. Él, músico de profesión, llevó el anillo de compromiso para sellar su amor.

La suertuda de la noche fue una pareja que subió al escenario, pero sus nombres no se revelaron. Frente a Chris Martin, el chico se arrodilló, dijo a la novia que era el amor de su vida y le pidió pasar toda la vida juntos, entregándole un anillo. La joven asintió emocionada.

