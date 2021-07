AM.- Tras el sensible fallecimiento del comediante y actor, Sammy Pérez, no tardaron las múltiples muestras del cariño y buenos recuerdos que el mundo del espectáculo tenía hacia el actor, el principal fue el de su compañero, Eugenio Derbez.

La imagen que compartió Derbez esta mañana sobre Sammy, es parte de la película "No se aceptan Devoluciones", donde el personaje del comediante que hoy murió a causa del COVID-19, hablaba sobre la muerte.

Esto dijo Sammy:

Ya se fue de este mundo, se fue con diosito al cielo, se fue. Ya no está, está con diosito para vivir toda una eternidad...para siempre. Cuando morimos, el que se va ya no regresa, nomas una vez se vive, dos ya no, por eso la vida se vive así bonita,", dijo Sammy Pérez en la escena de la película, sobre el abuelo, identificado como Johny Bravo que recién había fallecido.

La escena fue genuina

Y aunque se pensaría que la escena de Sammy fue marcada por un guión, en realidad, según Eugenio Derbez fue espontánea.

Hoy en la mañana mi equipo de redes me estaba mandando un video de No se aceptan devoluciones, donde precisamente Sammy habla de la muerte. Me dio mucha tristeza y alegría a la vez porque es una escena hermosa. Sammy brillaba en donde lo pusieran. Era un alma buena. comentó Eugenio Derbez en entrevista par el programa Hoy.