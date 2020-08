Vacuna contra Covid-19 será para controlar nuestra mente: Paty Navidad

Ciudad de México.- La cantante y actriz mexicana Paty Navidad se volvió viral otra vez por un un video que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en él habla sobre la próxima vacuna del Covid-19 y expresa que la vacuna sólo es un pretexto para espiarnos y quitarnos nuestra privacidad, al igual que modificar el ADN.

La nacida en Sinaloa, agregó que ella no quiere intervenir en la decisión de cada persona, sólo está dando a conocer su punto de vista y las razonas por las que ella no se pondrá la vacuna.

No estoy diciendo que no lo hagan, cada uno es libre de hacerlo. Espero que no sea una obligación porque yo no me pienso vacunar, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, sé de qué hablo", agregó.