"Valen para pura...", así reaccionó 'El Capi' Pérez ante la derrota de Cruz Azul

Ciudad de México.- El conductor del programa matutino ‘Venga la Alegría’, Carlos Alberto ‘El Capi Pérez’, no se quedó callado ante la derrota de Cruz Azul.

El sábado pasado, Pumas de la UNAM remontaron al equipo blanquiazul para así llegar a la Final del Guard1anes 2020 de la Liga MX y enfrentarse así a Club León.

Mediante sus redes sociales, ‘El Capi Pérez’ expresó sentirse decepcionado, humillado y molesto por ser aficionado del equipo cementero, sin embargo, comentó que ya está acostumbrado a eso.

Así mismo, destacó se declaró como un “mal aficionado” pues comentó que le da vergüenza irle al Cruz Azul.

Buenos días, amigos. Hoy será un día complicado para los aficionados del Cruz Azul, un día lleno de humillaciones de burlas, pero tristemente no es nuevo, no es un sentimiento nuevo. Ya estamos acostumbrados. No sé si la maldición sea real o hay un pedo neurológico con los jugadores del Cruz Azul que un día juegan bien cabrón y al otro día valen para pura ver… Me da coraje muchos mensajes que me llegan ‘no, Capi, un buen aficionado está con su equipo en las buenas y en las malas”, explicó.