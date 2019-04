Van Yalitza y ROMA por 15 premios Ariel

Ciudad de México.- "No termina esta gran anécdota llamada ROMA", comenta en entrevista Fernando Grediaga.

El encargado de interpretar al padre de Alfonso Cuarón celebra que la cinta haya sido reconocida la mañana de este martes con 15 nominaciones para la 61 entrega del Ariel.

En la ceremonia de entrega de premios, que se realizará el próximo 24 de junio en la Cineteca Nacional, la historia ganadora de tres premios Oscar competirá en categorías como Mejor película, Dirección y Actriz.

Para Grediaga, el triunfo de Yalitza Aparicio, nominada al Oscar, significaría un punto más al impacto que ha tenido a nivel mundial.

Me encantaría que ganara porque tiene implicaciones diferentes, rompe estereotipos y cambia percepciones. Creo que estas cuestiones de los premios deben tener un trasfondo y llegar a algo no sólo al reconocimiento sino tener otro tipo de impacto. Después de lo que hizo en pantalla, el reconocimiento que ha tenido, el ícono en que se ha convertido Yalitza, me parece totalmente merecida la nominación en Mejor actriz y esperemos que gane".