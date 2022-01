Vanesa Claudio es ingresada de emergencia al hospital y envía este mensaje

Ciudad de México.- El día de ayer, viernes 28 de enero, Vanessa Claudio levantó las alertas en sus redes sociales a fans y seguidores tras anunciar que se encontraba hospitalizada de emergencia.

En un inicio los seguidores del programa Al Extremo quedaron sorprendidos después de que se anunció que la conductora estrella no estaría en la emisión, esto a raíz de problemas de salud que la llevaron al hospital.

Por su parte, Vanessa Claudio reveló a sus casi 2 millones y medio de seguidores que tuvo que ser internada de emergencia en el nosocomio. En su corto comunicado, la conductora dijo:

Estos problemas surgen en su semana de debut, la cual no finalizó de la mejor manera pues el viernes sufrió una fuerte intoxicación que la llevó a ser hospitalizada de emergencia, lo cual generó incertidumbre entre sus seguidores, incluso entre sus compañeros y ejecutivos de la televisora, sobre su estado de salud.

Más tarde, de carita lavada y desde el hospital, Vanessa compartió un video en el que explica que ya se encuentra recibiendo tratamiento después de su intoxicación por consumir algún alimento en mal estado.

La conductora de televisión aseguró que se encuentra bajo los cuidados médicos y espera que en estos días pueda ser dada de alta para regresar a sus actividades dentro de Tv Azteca.

Por su parte, Álex Kaffie, conocido como “villano de los espectáculos”, también habló de este tema:

En esta ocasión, la también modelo sólo compartió un video corto donde se ve su brazo. Recientemente fue blanco de críticas, esto después de realizar publicaciones para dar promoción de su llegada a la televisora del Ajusco y Al Extremo, emisión a la que se integró tras la salida de Carmen Muñoz.

Tras dichos ataques, Claudio respondió:

Estaba súper hinchada, acababa de llegar de viaje, hasta mi mamá me lo dijo, me dijo: ‘Vanessa tú te fuiste de aquí ayer y no estabas así’ y no sé qué fue, si la falta de sueño, el viaje, había viajado a Ecuador, Colombia, recién llegaba a México, estaba súper cansada o la luz. Sí los escucho (comentarios negativos) y no es que me afecta, en nada me afecta, si tienen tantas dudas, pues el día que me lo haga lo diré normal, los tratamientos, que si colágeno y cosas así, pero nada extremo”, explicó.