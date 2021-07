Vanessa Bauche cumple sueño con ‘Guerra de Vecinos’ serie de Netflix

CDMX.- Una serie inteligente que aborda dos mundos desde distintas ópticas, pero con un camino en común que es el amor de familia. Vanessa Bauche es ‘Leonor’ en este proyecto que se estrena este miércoles en Netflix y es para la actriz, toda una experiencia catártica.

En entrevista telefónica con AM, habló sobre este proyecto, que llegó a su carrera en el momento preciso.

Tenía tiempo asomándome a la comedia, había hecho cosas en televisión, en telenovelas, en teatro, pero no me había llegado un personaje que tuviera valores y elementos tan cercanos a mí. En más de 33 años de trayectoria no había podido interpretar a un personaje que en valores, fuera tan cercano a mí”, dijo.