Vanessa Claudio llama tóxico a Carlos Arena y revela el infierno que vivió

Ciudad de México.- En días recientes Vanessa Claudio paralizó las redes con sus declaraciones, pues decidió abrir su corazón y revelar el auténtico infierno que vivió al ser novia del también conductor Carlos Arenas.

La famosa presentadora se refirió al conductor de Sale el Sol como una persona tóxica, esto al hacer referencia a la relación sentimental que vivieron hace algunos años. Es de todos conocido que los famosos sostuvieron un tórrido romance cuando ambos eran parte del elenco de presentadores del programa Venga la Alegría.

Pese a que se les veía a Vanessa y Carlos muy enamorados y felices, pero la relación no duró ni un año, y ninguno de los presentadores quiso hablar al respecto, por lo que nunca se supieron los motivos de su separación.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Pero, al pasar los años la puertorriqueña Vanessa Zayda Claudio Rodríguez, se armó de valor para revelar los verdaderos motivos por los que decidió separarse del conductor de Imagen Televisión.

Durante la plática, la ex reina de belleza recordó el infierno que vivió junto al conductor de Imagen Tv. Foto: Especial.

La conductora de Al Extremo estuvo como invitada en Pinky Promise, el programa que tiene Karla Díaz, exJeans, en YouTube. Y en la sección de preguntas y respuestas le pidieron que explicara por qué había cortado con Carlos Arenas.

De inmediato la ex reina de belleza, señaló que todo se debió a las inseguridades de él y porque era demasiado celoso.

Terminamos meses después porque él era muy celoso e inseguro, a veces me decía: 'Sé que me vas hacer algo hoy', y me dejaba de hablar, me celaba del viento. Me tenía que poner short debajo de la falda", inició.

Después confesó que siempre se la pasaban peleando y recordó la ocasión en la que se molestó porque en el juego “Sin Palabras”, actuó como un perrito para que sus compañeros adivinaran la película “Una Chihuahua de Beverly Hills”, por lo que sintió que el conductor enfrente de ella la vio de más por ponerse en esa postura.

Todo Tv Azteca y las redes sociales quedaron en completo shock tras las confesiones de Vanessa. Foto: Especial.

Un día me tocó ‘Chihuahua de Beverly Hills’ y me pongo como perro, no adivinan y me voy. Y volteo y estaba con una carota y le pregunto a Tania Rincón: '¿Hice algo mal?', y me dice: 'No, nada'. La molestia era porque me puse en posición de perrito y seguramente me estaba mirando el conductor de frente", recordó.

Finalmente contó cómo llegó al punto en que pensó que no podía seguir en una situación así, y aclaró que no le guardaba ningún rencor, porque como amigo fue maravilloso, no así como pareja sentimental.

Era horrible pensar, qué haces, qué no haces, qué dejas de decir y hablar. Igual yo no le guardo rencor y sé que no me puede ver en pintura y es su problema al final del día uno tiene que sanar", concluyó.

ebecerril@am.com.mx