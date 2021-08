México.- Tras una ola de ataques despiadados (en redes sociales) contra Vanessa Guzmán por su impresionante cambio físico, la actriz y ahora fisicoculturista, dijo que denunciará ante las autoridades a los agresores que se escudan en una computadora para atacarla.

Vanessa goza de un aspecto físico increíble de creer, pues puso una pausa a la actuación desde hace seis años para dedicarse por completo al mundo del fisicoculturismo, recientemente participó en una competencia fitness (Vallarta Body Fit), llevándose varias medallas.

Hasta el momento, Guzmán detalló que aunque no ha levantado denuncias penales en contra de quien resulte responsable por los ataques de los que ha sido objeto, no dudará en hacerlo si considera que su vida corre peligro.

Todas las personas que se atreven a hacer esas agresiones tienen un deseo de abusadores y hay que exponerlos, no sólo las mujeres que son maltratadas debemos denunciar también todos aquellos que recibimos agresiones. Mientras la agresión no cruce y atente contra mi seguridad y la de mi familia no haría nada ante la justicia, ya si mi entorno se empieza a sentir afectado si los denunciaría”, comentó en sus redes sociales.