México.- Aristeo Cázares, el deportista que se volvió uno de los favoritos cuando participó en “Exatlón”, sorprendió en el concurso Quiero Cantar de “Venga la Alegría” disfrazado de “El Gato Volador”, canción que interpretó y bailó junto a Los Destrampados.

El originario de Veracruz se presentó en el programa de TV Azteca con Los Destrampados con este número musical que para los seguidores del reality fue bastante divertido.

El gato volador jaa pinché rola cul... pero estuvo divertida”, “Las canciones no las escogen ellos, a mí me divierten y obvio no son cantantes, me gustan sus payasadas”, “Aristeo opacó a Los Destrampados y eso que ni cantó”, “Bravo Aristeo”, “Son los ganadores definitivamente”, “Mis favoritos”, “Jaja qué divertido”, “Muy chistoso”, “A mi sí me gustó son muy divertidos. Esos jueces muy amargaditos que son”, fueron algunas opiniones de los seguidores de “Venga la Alegría” en redes sociales.