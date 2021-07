‘Cantan muy feo’ se quejan espectadores por concurso de canto de ‘Venga la Alegría’

CDMX.- Este lunes arrancó formalmente el concurso “Quiero cantar” en donde los conductores, e invitados de Venga la Alegría demuestran su calidad vocal.

Entre los más criticados se encuentran Kristal Silva, Anette Cuburu, Natalia Alocer, Brissia, además de ‘El Capi’, a quien se le escapó uno que otro ‘gallito’.

El que recibió buena ovación por parte del público fue el Chef Mariano, de quien destacaron su carisma y sobre todo las ganas que le echa en el escenario; cantó “Mi niña bonita”.

Yo si le pongo un 10, tiene una muy buena actitud, muy feo el jurado se sienten mucho, ni que fuera algo serio. Lo importante es divertirse. Además la app no me deja calificarlo me marca error”, dijo Judith Rufino.