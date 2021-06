Venga la Alegría: Luis Enrique Guzmán defiende a Michelle Salas tras reclamo de sexualizar su imagen

CDMX.- Como un padre irrespetuoso de su hija, así han catalogado a Luis Miguel tras el reclamo que hiciera Michelle Salas por sexualizar su imagen cuando ella apenas tenía 19 años.

La modelo de 31 años de edad lanzó un reclamo en redes sociales, donde se entristece y decepciona de la manera en que su padre manejó su imagen, en la segunda temporada de la serie.

Ante esto, es su tío-abuelo, Luis Enrique Guzmán quien salió en su defensa y le lanzó su apoyo a la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel.

No sé qué comunicado haya hecho, pero se le debe tener respeto a la gente que se le hacen series, no sólo al protagonista, sino a la gente que hay a su alrededor, sólo por darle más jugo al libreto. Se hacen cosas que molestan en la realidad, con tal de subir el raiting cambian la historia”, consideró.

Sobre el mismo tema, señaló que él también fue una víctima de la tergiversación de su imagen, esto según público el matutino de “Venga La Alegría”.

No sé en el caso de Luis Miguel, pero mi mamá no fue totalmente responsable de su serie, Alejandra su serie es mucho más ficción, de Luis miguel no sé de qué lado están, yo apoyo a todos los que estamos contrademandado a quien sea que se nos ponga, a los que demandan, los apoyo a capa y espada”, subrayó.