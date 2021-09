México.- Anette Cuburu, la conductora de “Venga la Alegría”, puede presumir de tener como fan a Lupita D'Alessio, quien le dijo que canta muy bonito y que debería atreverse a lanzarse como cantante.

La Leona Dormida fue entrevistada en el programa de TV Azteca por Anette Cuburu para hablar sobre su trayectoria como cantante, y sobre su nuevo tema, “Y qué tal si te vas”, que fue lanzado el pasado 9 de septiembre.

Para empezar, ya tenía ocho años sin grabar un disco y menos inédito. Se vino esta idea de Bobo Producciones de hacer algo con Bruno Danzza , los textos, las líneas que él trabaja, las melodías, las armonías; creo que tomamos la mejor decisión de decir ‘oye porqué no hago una mancuerna con un compositor, nada mas tienes que cantar cosas que vayan contigo, si no, para qué”, contó D’Alessio sobre lo que se viene en su carrera musical.

Con 67 años de edad y 50 de carrera artística, la cantante aún siente una gran responsabilidad al salir al escenario para deleitar con su estilo ante miles de personas.

No son nervios, es esa presión y responsabilidad, compromiso conmigo misma porque yo no hago playback, yo sí canto en vivo”, aseveró.

Cuando Anette Cuburu le pregunto a Lupita D’Alessio qué se le antojaba hacer para su carrera pues ya era una artista con un nivel insuperable, la ganadora del OTI dijo que le gustaría actuar en el Zócalo de la Ciudad de México.

Si Dios quiere, no sé, Bellas Artes, me gustaría hacer el Zócalo también en la Ciudad de México para aquella gente que no tenga para comprar un boleto vaya y les presentemos exactamente lo mismo para que lo disfruten, eso me gustaría”, expresó D’Alessio.