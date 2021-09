México.- El programa “Venga la Alegría” dedicó un homenaje a José José por su segundo aniversario luctuoso recordando sus éxitos en el concurso Quiero Cantar, donde los participantes hicieron su mayor esfuerzo para interpretar “Amar y Querer”, “Payaso”, “Almohada”, entre otros.

Brissi Mayagoitia, Gaby Ramírez, Curvy Zelma, Los Destrampados y Miguel Ángel, fueron los concursantes de Quiero Cantar que a lo largo del programa de TV Azteca, evocaron al Príncipe de la Canción.

Como jueces invitados a “Venga la Alegría”, Cynthia Rodríguez y Sergio Sepúlveda presentaron a Alejandra Avalos y Shanik Aspe, quienes acompañaron a Patricio Borghetti y Horacio Villalobos, para dar sus críticas o sus aplausos a los participantes del reality musical.

Con vestuarios, maquillajes y peinados elegantes, el homenaje al Príncipe de la Canción estuvo conformado por Miguel Ángel con “Lo que no fue no será”, Los Destrampados con “Payaso”, Curvy Zelma con “Almohada”, Gaby Ramírez con “Amar y querer” y Brissia Mayagoitia con “La nave del olvido”.

A quien mejor le fue en este homenaje a José José, fue a Brissia Mayagoitia, quien con su potente voz interpretó “La nave del olvido”, con la que obtuvo una calificación de 10 por parte del jurado.

Incluso en las redes sociales de “Venga la Alegría”, compararon la voz de Brissia Mayagoitia con la de Edith Márquez.

No es fácil que una mujer interprete una canción de José José por los graves y ella lo hizo a su estilo, no lo imitó… excelente”. “Canta como Edith marquez muy linda voz me encanta”. “Hermosa interpretación, 10…!!” “Brissia eres grande!!!! Excelente interpretación, gran voz. Niña bonita me emocionaste!! Felicidades!!!”. “Muy bien excelente cantas hermoso”; fueron las opiniones de los ‘facebookeros’.