Ciudad de México.- “Venga la Alegría” entrevistó a la cantante Denisse de Kalafe en el Día de las Madres para hablar sobre la canción clásica “Señora Señora”, que en este día tan especial suena por todos lados.

La cantante brasileña respondió la llamada del programa de TV Azteca desde Holbox en Quintana Roo, donde actualmente reside.

Horacio Villalobos, Flor Rubio y Ricardo Casares entrevistaron a Denisse de Kalafe desde el foro de “Venga la Alegría”, y además la felicitaron por esta canción que ya es un himno para celebrar el Día de las Madres en México.

Como quiero estar si estoy en este paraíso que es la isla de Holbox, me encuentro muy bien, feliz, quiero mandar un beso a través de tu programa a todas estas madres maravillosas. En 40 años esta canción ha logrado cosas milagrosas, yo me sorprendo cada año, cada año es una cantidad de memes, subo todos, me hace muy feliz”, expresó la compositora.

Enseguida, Ricardo Casares comparó a Denisse de Kalafe con Santa Claus, pues la Navidad sin este personaje no es Navidad.

Horacio Villalobos no se aguantó y le preguntó a Denisse de Kalafe que si ahora que cada 10 de mayo suena esta canción, sigue capitalizando. “¿Entra dinerito por las repeticiones de la canción o no?”, cuestionó.

Yo diría que entra dinerote, y que no me escuche el fisco, entra bastante dinero pero también la verdad son las cosas de los derechos de autor, yo diría que los diputados que pelean tanto deberían de buscar una manera de que no le roben a los autores tanto, porque a veces no tenemos control de qué canción vende, cómo vende, de qué forma, por ejemplo de repente se escucha en Rusia una canción mía pero no se me declaran mis derechos de autor”, expuso.