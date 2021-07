México.- Dentro de “Venga la Alegría” se estrenó hace unos días el concurso Quiero Cantar, donde los conductores ‘Capi’ Pérez, Laura G y Annette Cuburu, entre otros, demuestran su talento musical, pero este 26 de julio, una nueva participante sorprendió a todos en televisión: Lyn May.

La vedette de 79 años de edad interpretó muy a su estilo la canción “Qué le Pasa a Lupita” de Mi Banda el Mexicano en el programa de TV Azteca, a donde llegó por mera diversión.

Lyn May aclaró que a ella le valen las críticas de los jueces Mario Lafontaine, Daisha (juez invitada) y Horacio Villalobos, pues ella solo espera divertir y divertirse.

No me importan las calificaciones, ¿para qué chingados quiero calificaciones? Me valen madre, yo me vine a divertir”, aseguró la vedette.