‘Venga la Alegría’ contrata a Horacio Villalobos, pero no hay dinero para pagarle

CDMX.- Porque el público lo pidió, el pasado martes 26 de mayo se anunció que Horacio Villalobos se integraba al elenco del programa ‘Venga la Alegría’, de TV Azteca, pero no ha aparecido a cuadro, el motivo es porque su salario no ha sido liberado.

Así lo dio a conocer el periodista Alex Kaffie en su columna ‘Son lisonja’, señaló que el polémico presentador de radio y televisión Horacio Villalobos formaría parte del matutino, lo que no se ha dado y a través de las redes comenzaron a cuestionar por qué no ha aparecido a cuadro.

Según Alex Kaffie, su ausencia se debe a cuestiones monetarias, es decir que el salario de Horacio no ha sido liberado, por lo que se anunció que se integra pero hasta el 15 de junio.

Fue muy anunciada su entrada a Venga la Alegría, sin embargo, Horacio Villalobos todavía no se incorpora al programa. ¿La razón? Que su pago, es decir salario, aún no ha sido liberado. Así que se agregará a la revista matutina de TV Azteca cuando sus honorarios estén autorizados”, escribió Kaffie.

Pero hace un día, al aire, los conductores de ‘Venga la Alegría’ informaron que no será el día 15 cuando Villalobos se integre a la emisión, sino este lunes 8 de junio, lo que fue aplaudido por el público en redes sociales.

Qué bueno en serio Horacio qué padre que regreses, porque el único crítico certero y con don de la palabra. El programa se vuelve burdo sin ti. Buen acierto al productor”, “Padriiiiiiiiisimo, me gusta para titular de la sección de espectáculos”, “Horacio, lo máximo”, “Eso Horario Villalobos, felicidades, me encanta por ser una persona directa que no tiene pelos en la legua”, le escribieron.