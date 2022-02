México.- Venga la Alegría ahora es ‘Venga la Tristeza’ pues a algunos fans del programa de TV Azteca no les gustó que Alfredo Adame fuera invitado para dar una clase de defensa personal tras haber protagonizado un video viral donde pelea contra un hombre, una mujer y una niña.

Flor Rubio y Ricardo Casares, conductores de Venga la Alegría, recibieron a Alfredo Adame en la emisión junto a Christopher Terrón, quien es cinta negra en Artes Marciales.

Alfredo Adame, de 63 años, llegó con el Dobok, vestuario que se usa para esta práctica que consta de los pantalones, el saco y el cinturón.

Primero le cedió la palabra al especialista en defensa personal, quien explicó porqué las artes marciales, en la medida de lo posible, no se deben de usar.

Christopher Terrón, Flor Rubio, Alfredo Adame y Ricardo Casares en "Venga la Alegría"./ Foto: Captura

“Las artes marciales no se crearon para hacer conflicto, sino para evitar el conflicto, seguramente nosotros tenemos una preparación debida y por tal motivo nosotros tenemos una ventaja pero esa ventaja no quiere decir que ya vas a ganar, nosotros cero conflicto”, comenzó Terrón.

“Si de antemano nosotros pegamos y causamos lesiones, pues es directamente…”, siguió Terrón hasta fue interrumpido por Flor Rubio para preguntar: “¿Es un arma blanca, me decías, ¿no?”.

Alfredo Adame intervino para confirmar que las Artes Marciales se consideran un arma blanca y si alguien resulta gravemente lesionado o muere en la práctica, puede ir a parar hasta la cárcel.

“Igual que los luchadores, igual que los boxeadores… si tú usas las artes marciales y por algo lo matas, lo sangras, le causas lesiones, te puedes ir hasta 15 años a la cárcel, es un agravante terrible”, aseveró Adame.

Imágenes del video viral en el que Alfredo Adame pelea con automovilistas./ Foto: Captura

Piden a Alfredo Adame que muestre ‘patadas de bicicleta’

Ricardo Casares pidió a Alfredo Adame que mostrara a los televidentes de Venga la Alegría las patadas de bicicleta que aplicó al hombre que lo agredió en las calles de la Ciudad de México.

El ex actor de Televisa explicó que en el momento que el hombre se le quiso ir encima cuando él estaba sobre el suelo, ejecutó las patadas de bicicleta que sí son permitidas, son patadas noqueadoras.

Después, entre el ‘cinta negra’ y Alfredo Adame, recrearon varias técnicas para que la gente conozca cómo puede desarmar a un ratero si se encuentra en esa lamentable situación.

‘Lástima de programa’, opinan en redes sociales

Usuarios de redes sociales desaprobaron que Venga la Alegría haya invitado a Alfredo Adame a dar una clase de defensa personal.

A través de comentarios en el Facebook del programa expresaron su molestia y hasta dijeron que mejor iban cambiar de canal para ver el programa “Hoy”.

“Alfredo Adame es un poco hombre lástima de programa que tenga invitados así”.

“No puede ser un programa tan exitoso y bonito le den espacio a este tipo de personas que solo quieren publicidad hay cosas más importantes que este señor”.

“Solo le dan más fama es un ridículo chismoso solo hacen que se crezca más”.

“No puedo creer que VLA invitará a Alfredo Adame, además que no dejaron hablar y hacer nada al maestro de defensa personal, el maestro debió de decir que hacer y que no, ya que Alfredo solo es un alumno”.

“Que bajo han caído señores, ya ni ganas me dan de ver su programa”.

“Antes no me perdía ni un programa de Venga la Alegría porque había buen contenido y entretenimiento, pero después ya todo fue chisme sobre chisme, al igual que unos conductores me voy a Hoy, no es cierto, tanto critican a Hoy y ahora son peor”.

“Venga la Alegría me das lástima, todo iba bien hasta que salió este parásito”.

“Qué pasó Venga La Alegría antes eran chéveres .... Cómo se pueden prestar a este tipo de contenido”.

