Venga la Alegría responde a video viral de invitada que habla alienígena

México.- Los conductores de Venga la Alegría respondieron al fenómeno viral que provocó la entrevista con la colombiana Mafer Walker, quien asegura que habla alienígena.

Según reveló Anette Cuburu, el video tiene más de 15 millones de vistas y ha provocado todo tipo de reacciones, sobre todo de admiración hacia los conductores que aguantaron la risa.

Aunque no fue fácil la gente que me conoce -sabe que es profesional-, cuando desconocemos alguna cosa o es tan llamativa sí te puede ganar la risa, pero aguantamos, dicen que me estaba apretando con la uña, que es una técnica de actuación, pero le dimos respeto como cualquier otra invitada”, dijo PatriciO Borghetti.