¡TV Azteca ahora sí le ganó a Televisa! ‘Venga la Alegría’ es más visto que ‘Hoy’

México.- El programa de televisión “Venga la Alegría” por fin se quedó con el rating y dejó muy por debajo a “Hoy”, de Televisa, y todo gracias al concurso “Quiero cantar” en el que se pone a prueba el talento vocal de famosos.

El conductor y periodista Álex Kaffie compartió que lo que parecía imposible, ya ocurrió, “Venga la Alegría” ha acaparado la audiencia gracias a su concurso de canto que inició el pasado lunes 12 de julio.

En este reality de canto, ponen a prueba la calidad vocal de Anette Cuburu, Laura G, El Capi Pérez, Los Destrampados y Bella de la Vega, entre otros, por cierto, la bailarina es la que más polémica ha causado por su nulo talento para cantar.

Lo que parecía imposible ¡sucedió! Yo pensaba que ‘Venga la Alegría’ nunca le ganaría en rating al invencible ‘Hoy’. Me equivoqué. El matutino de TV Azteca superó en audiencia, el miércoles, al matutino de Televisa”, escribió Álex Kaffie en su columna “Sin Lisonja”.

El conductor de “Sale el Sol” agregó que el polémico concurso de canto, el cual tiene como jueces a Rocío Banquells, Horacio Villalobos y Mario Lafontaine, arrojó 3.3 puntos de rating el miércoles 21, mientras que el mismo día, “Hoy” llegó a 3.0.

Los seguidores del matutino de la televisora del Ajusco se mostraron contentos, pues están atentos a lo que sucede en el concurso de canto.

Y Galilea super ardida... No se acuerda que Venga la Alegría empezó antes con estos concursos, no de baile, pero sí de canto, le quedó muy grande el papel de productora a la hermana", “Sin embargo, el mejor programa de las mañanas es Sale el Sol. Y no lo digo solo porque estés tú. Tiene muy buen contenido, de gran interés", reaccionaron internautas.