Verónica Castro habría sido novia no solo de Yolanda Andrade ¿también de Ana Gabriel?

Ciudad de México- Primero la conductora Yolanda Andrade insinuó que sí se casó con Verónica Castro en una boda simbólica en Ámsterdam, Holanda, y ahora el periodista Jorge Carbajal reveló el nombre de una famosa cantante que sí habría sido novia de la mamá de Christian Castro, y es Ana Gabriel.

De acuerdo con Jorge Carbajal, 'La Vero' habría mantenido algo más que una amistad con la famosa intérprete y compositora Ana Gabriel.

Carbajal compartió un video en su canal de YouTube Productora 69 en el que afirma que la cantante de “Quién como tú” se le habría insinuado a Verónica en más de una ocasión.

Comentó que él no dudaría que Verónica sí haya tenido una relación amorosa con la cantante.

Además, afirmó que un maquillista de Ana Gabriel le confesó que la cantante estaba ilusionada con la actriz y presentadora, pero Vero no recibió bien los insistentes coqueteos y después le advirtió que no la volvería a ver.

La conductora y actriz Yolanda Andrade le confirmó a Javier Poza, en su programa de Radio Fórmula, que efectivamente se casó con una famosa actriz, y dio pistas más que claras que indicaban que se trató de Verónica Castro.

No es broma casarse, es un acto de amor... Me casé en Ámsterdam con una mujer que admiramos y que conoces muy bien”, dijo.

Pero Verónica Castro no se quedó callada y molesta lo negó a través de una llamada telefónica en el programa “Venga la Alegría”.

Yo sé con quién se casó, pero no es mi papel decirlo, de hecho me avisó Yolanda hace muchos años. Yo nunca me he casado, ni me casé con los padres de mis hijos menos con alguien más”, expresó Castro.