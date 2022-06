México.- Verónica Castro y su hermano, José Alberto 'El Güero' Castro se volvieron tendencia en redes debido a una fotografía que ambos publicaron, porque aunque parecían iguales, tenían una pequeña diferencia.

Para felicitar a su hermano por su cumpleaños 57, Verónica Castro publicó una imagen en la que aparece junto al productor de Televisa, quien también la posteó, sin embargo, sin querer, 'El Güero' Castro exhibió a la actriz, pues ella había utilizado un filtro para desaparecer sus arrugas, algo que él 'olvidó' hacer.

De inmediato los seguidores de ambos famosos comenzaron a notar la diferencia, sin embargo la mayoría de los fans de la estrella de telenovelas le dijeron que de cualquier forma era bella.

Un día después, Verónica Castro, quien desde hace tiempo luce con orgullo sus canas, quiso aprovechar el relajo que se hizo con su foto 'con filtro' para bromear con sus seguidores, y publicó una imagen de su juventud.

Me pidieron que me cambiara el color de pelo pero creo se me pasó la mano ups SIN FILTRO Jajajaja", escribió 'La Vero' junto a la imagen.