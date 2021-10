VIDEO. Me detectaron cáncer de mama: Verónica Toussaint, conductora televisión

México.- Verónica Toussaint, conductora del programa “¡Qué chulada!”, de Imagen Televisión, confirmó al aire que le fue detectado cáncer de mama hace un mes.

En el mes rosa, en el que se promueve la prevención del cáncer de mama, Verónica decidió abrirse y le recordó a las mujeres que la autoexploración y las mastografías salvan vidas.

Y sorprendió a sus compañeros y público cuando confesó que ahora le toca a ella dar testimonio de este difícil proceso, el cual lleva con todo el positivismo posible para que pronto se convierta en una experiencia del pasado.

Nadie te prepara cuando te dicen: ‘tienes cáncer’, esta vez me tocó a mí, hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy, decido compartirlo aquí con ustedes, en este foro con mis chuladas, es un proceso muy intenso para mi y sobre todo para los que me rodean y me tienen cerquita”, dijo Verónica Toussaint.